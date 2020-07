Si ammalò in ‘missione di Pace’: premio Isfoa al colonnello Carlo Calcagni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Carlo Calcagni, colonnello appartenente al Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, sarà tra i 25 privilegiati prescelti destinatari del prestigioso premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione – Anno 2020 che si svolgerà a Milano. Carlo Calcagni è campione mondiale paralimpico, eroe dei tempi attuali che ha racchiuso nel messaggio “Mai Arrendersi” il suo vissuto e la sua capacità di affrontare la malattia e le cure devastanti in modo esemplare. Elicotterista e Vittima del Dovere, ammalatosi per causa e fatti di servizio durante la missione Internazionale di pace nel 1996 nei Balcani, ... Leggi su ladenuncia

