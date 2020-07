Si Addormentano sul Materassino e si Trovano ad un Miglio dalla Costa, Panico per una Coppia in Salento (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Coppia di 20 e 22 anni si trovava sulla Costa di Ugento nel Salentino, la corrente li ha spinti a largo ed è dovuta intervenire la Guardia Costiera. Doveva essere un pomeriggio di relax e invece si è trasformato in attimi di Panico, il tutto per aver sottovalutato un pericolo. Una Coppia di svizzeri di 20 e 22 anni era in villeggiatura ad Ugento, nel Salento quando si sarebbero distesi su un Materassino da spiaggia in acqua per passare del tempo in tranquillità. In pochi istanti l’ondeggiamento del mare li ha fatti addormentare, e nel giro di qualche tempo i due si sono risvegliati a circa un Miglio dalla Costa. Presi dal Panico hanno tentato di avvicinarsi a riva a bracciate, ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Addormentano sul Salento, si addormentano sul materassino: quando si svegliano sono in mare aperto, salvati due giovani TGCOM Salento, si addormentano sul materassino: quando si svegliano sono in mare aperto, salvati due giovani

Si stavano rilassando sul materassino, a pochi metri dalla riva. Un relax sfociato in pisolino. Quando si sono svegliati erano al largo, in mare aperto, a più di un chilometro dalla spiaggia. E' quant ...

