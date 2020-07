Roma, Fonseca: “Vogliamo vincere l’Europa League, ma non sarà facile” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Vogliamo vincere l’Europa League ma non sarà facile. Giochiamo contro una squadra esperta che ha vinto quel trofeo molte volte come il Siviglia. Ora abbiamo la Juventus ma dobbiamo iniziare a pensare a quella sfida”. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo la vittoria della sua Roma per 3-2 sul Torino. La formazione giallorossa archivia il discorso quinto posto, conquista la qualificazione diretta alla fase a gironi di Europa League e può quindi concentrarsi sul match contro il Siviglia. “La squadra sta bene ed è motivata – ha spiegato il tecnico – Abbiamo creato molte situazioni da gol. Se Zaniolo partirà titolare contro la Juventus? Penso di sì. Oggi è partito dalla panchina perché mi ha confessato di non ... Leggi su sportface

