“Lo stato di emergenza è dittatura” Salvini contro Conte (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Senato ha approvato la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre. Salvini si scaglia contro il premier Conte e annuncia barricate. “Lei sta mentendo agli italiani, lei sta dicendo bugie: se non c’è l’emergenza, non si può prorogare lo stato d’emergenza“. Parla così Matteo Salvini al Senato contro il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto poco prima di lui. “L’emergenza non esiste se non nella vostra testa. Fatelo un giro nei reparti per vedere com’è la situazione”, ha aggiunto il leader della Lega, citando le dichiarazioni del costituzionalista ... Leggi su chenews

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - matteosalvinimi : Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La rispost… - matteosalvinimi : #Salvini: Se non c'è una reale emergenza sanitaria in questo momento, perché prolungare lo stato di emergenza sanit… - maxxxks : RT @TarroGiulio: Da studioso con una certa esperienza posso affermare, senza timore di essere smentito dalla comunità scientifica, che non… - luc798 : RT @matteosalvinimi: Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La risposta è… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo stato Coronavirus: «non è nato a Wuhan, Trump si scusi» La Legge per Tutti