Lautaro Martinez: “Vogliamo arrivare il più in alto possibile e tenere il secondo posto” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lautaro Martinez, dopo il gioiello di ieri ha parlato ai microfoni di InterTV nel post gara. Queste le parole dell’attaccante argentino: “Dopo la vittoria sul Genoa ci siamo detti che volevamo vincere per rimanere al secondo posto. Sappiamo che un’altra squadra ha vinto il campionato ma vogliamo arrivare il più in alto possibile. Il gol più bello in Italia? Anche a Madrid nell’amichevole dello scorso anno, Dortmund e Praga sono stati belli. È difficile fare una classifica ma questo è stato molto bello. Arriviamo bene alla partita con l’Atalanta, lavoreremo bene in questi due giorni per arrivare carichi e fare quello che serve per vincere e tenere il secondo ... Leggi su alfredopedulla

