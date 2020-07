La crostata al gelo di anguria di Giusina in cucina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Da Real Time e Food Network la ricetta di Giusina della crostata al gelo di anguria, un dolce che lei adora molto e di certo piacerà a tutti, soprattutto a chi adora l’anguria. Se l’anguria è molto dolce possiamo anche mettere meno zucchero. E’ il dolce palermitano dell’estate e si può trovare come mini tortine, come cassata oppure il gelo va servito nelle ciotoline come fosse un gelato. La ricetta della crostata al gelo di anguria di Giusina è una vera delizia, pasta frolla, gelo da preparare in poco tempo avremo una torta davvero speciale. Non perdete questa e le altre ricette dolci di Giusina in ... Leggi su ultimenotizieflash

Accipicchina : Crostata con gelo di anguria - da_martino : @VivyEbs È assolutamente da provare la crostata al gelo della Pasticceria Alfa di Via valdemone 30! -

Ultime Notizie dalla rete : crostata gelo Giusina torna in cucina con le sue ricette: boom Leggo.it Too Good To Go: arrivano le Magic Box con gelati Grom

L’app anti spreco alimentare Too Good To Go sbarca nel mondo dei gelati. Lo fa con l’adesione della catena di gelaterie Grom, che metterà a disposizione l’invenduto dei propri punti vendita. Sarà a di ...

Gelato, non sprechiamone #neancheuncucchiaino

E' la prima catena di gelaterie ad unirsi all'app contro lo spreco alimentare. E insieme lanciano i consigli per non buttare via niente Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - Ogni anno sono 400 le tonnellate d ...

L’app anti spreco alimentare Too Good To Go sbarca nel mondo dei gelati. Lo fa con l’adesione della catena di gelaterie Grom, che metterà a disposizione l’invenduto dei propri punti vendita. Sarà a di ...E' la prima catena di gelaterie ad unirsi all'app contro lo spreco alimentare. E insieme lanciano i consigli per non buttare via niente Roma, 16 lug. - (Adnkronos) - Ogni anno sono 400 le tonnellate d ...