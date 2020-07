Il capitano della Reggiana Spanò lascia il calcio a 26 anni: 'Voglio continuare a studiare' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante avesse 26 anni e una carriera ancora tutta da scrivere, il capitano della Reggiana Alessandro Spanò, dopo aver guidato la squadra in serie B, ha scelto di lasciare il calcio per continuare ... Leggi su globalist

