Evviva! Ritrovati i 25mila camici “dimenticati” da Attilio Fontana! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un paio di giorni fa abbiamo raccontato che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana aveva curiosamente affermato durante il suo discorso nel consiglio: “Resto convinto si sia trattato di un negozio corretto. Le critiche al mio operato sono doverose e legittime, ma non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei famigliari – ha concluso tra gli applausi della maggioranza- e resta il fatto che la Regione non ha speso un euro per quei 50 mila camici“. Eppure lo stesso Fontana all’epoca aveva parlato di 75mila camici. Dove erano finiti gli altri 25mila? La verità è che Dama SPA era talmente felice di donarli a Regione Lombardia che aveva evitato di completare la fornitura fino ad oggi dopo l’intervento del ... Leggi su nextquotidiano

