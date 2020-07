“Devo lasciarvi”. Caterina Balivo, l’annuncio in diretta è una vera sorpresa (amara) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo aver messo da parte gli impegni lavorativi in televisione – ha lasciato la conduzione di ‘Vieni da me’ per dedicarsi ad altri progetti e alla famiglia – Caterina Balivo si gode le vacanze con le sorelle e i bambini. Lei è una delle conduttrici più apprezzate per la sua grande professionalità, ma sui social ammirano anche altro. Ma in queste ore la conduttrice ha lanciato una bomba destinata a far chiacchierare i suoi tantissimi fan. Caterina è stata raggiunta dalla sua collega Clarita, che è intervenuta in una delle sue Instagram story. A quel punto Clarita chiede ironicamente perché Caterina stia documentando il loro incontro e lei risponde così: “Ma sai che ad agosto sparirò dai social?”.



