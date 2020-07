Coronavirus, seconda ondata in atto? In Spagna, Francia e Giappone più di mille casi al giorno (Di mercoledì 29 luglio 2020) I contagi da Coronavirus sono in aumento in Europa e in Asia e questo potrebbe far pensare che sia già in atto una seconda ondata o che comunque la prima abbia ripreso grande vigore. Dall'altra parte dell'Oceano, invece, Stati Uniti e Sudamerica sono certamente alle prese ancora con la prima ondata e per loro è devastante, visto che gli USA, a causa di una impennata nelle ultime 24 ore, hanno superato i 150mila decessi e ci sono almeno 4,3 milioni di casi, con un aumento di circa 60mila nell'ultima giornata. In Brasile i casi sono già quasi 2,5 milioni e il numero dei morti è salito a 88.539 con l'aggiunta dei 921 decessi delle ultime 24 ore.In Asia c'è un nuovo aumento dei casi sia in Cina, dove ne sono registrati ... Leggi su blogo

