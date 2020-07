Banca Mediolanum, utile netto in calo nel 1° semestre (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Banca Mediolanum ha chiuso il semestre con un utile netto in calo a 150,5 milioni, rispetto ai 171,3 milioni dello stesso periodo del 2019. Il risultato sconta essenzialmente l’impatto del forte calo dei mercati nel primo trimestre, scaturito dalla crisi sanitaria. Il Margine Operativo si è attestato a 193,2 milioni contro i 196,2 dello scorso anno, con una crescita del margine di contribuzione da 512,3 milioni a 518,6 milioni, favorita dal consistente contributo della raccolta in risparmio gestito, che ha bilanciato il calo delle masse gestite da inizio anno. Il totale delle Masse Gestite e amministrate comunque ha raggiunto 85.445 milioni, maggiore del 6% rispetto al 30 giugno 2019 e dell’1% rispetto alla fine ... Leggi su quifinanza

