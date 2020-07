Aumento pensione di invalidità: spetta a tutti gli invalidi civili totali? (Di mercoledì 29 luglio 2020) LA recente sentenza della Corte Costituzionale, dello scorso 24 giugno, ha stabilito che l’importo erogato agli invalidi civili totali con età compresa tra i 18 ed i 60 anni, è incostituzionale poichè non permette di far fronte alle spese per la sussistenza e per lo svolgimento dei normati atti quotidiani del disabile. Proprio per questo la Consulta ha stabilito che per tutti gli invalidi civili totali che rispettino i limiti di reddito imposti, possano vedere la propria pensione di invalidità integrata al milione. Aumento pensione di invalidità Fino a prima della sentenza della Corte Costituzionale l’incremento al milione ... Leggi su notizieora

