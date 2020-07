Andrea Bocelli pubblica un messaggio su Facebook (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il tenore Andrea Bocelli, al centro dell’attenzione nelle ultime ore, decide di dire la sua pubblicando un messaggio su Facebook Il tenore Andrea Bocelli, al centro dell’attenzione nelle ultime ore, decide di dire la sua pubblicando un messaggio su Facebook. Ecco qui di seguito il testo integrale pubblicato sulla sua pagina social: “Da sempre mi sono speso per combattere la sofferenza e l’ho fatto anche recentemente con l’avvento di questa sciagurata pandemia, come molti sanno. Perciò se il mio intervento al Senato ha generato sofferenza, di questo io chiedo sinceramente scusa, perché proprio non era nelle mie intenzioni. Così come nelle mie ... Leggi su zon

