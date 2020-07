A 96 anni Giuseppe è il laureato più anziano di Italia. "Ragazzi, studiate, studiate, studiate" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giuseppe Paternò potrà festeggiare un doppio traguardo: non solo la laurea in Storia e filosofia, ma - con i suoi 96 anni e 10 mesi - anche il titolo di studente più anziano delle università Italiane. Lui ha due figli e 4 nipoti. Era il 2017 quando ha deciso di iscriversi all’ateneo di Palermo, e da allora non è più fermato. In tre anni ha portato a casa il riconoscimento, sempre ottenendo ottimi voti. La sua media è di 29,80: un percorso quasi perfetto. Si legge sul Corriere della sera, che lo ha intervistato a poche ore dalla proclamazione:“Mi piacerebbe prendere un 110 e lode”. Lo diceva ieri sera nel suo appartamento di fronte al consolato americano, ... Leggi su huffingtonpost

