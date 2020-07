Xavi sul Barcellona: “Mi piacerebbe allenarlo. Messi? Giocherà al prossimo Mondiale” (Di martedì 28 luglio 2020) “Mi sento bene, anche se per ora vivo in isolamento: però, la voglia di tornare sulla panchina c’è. Spero di poterlo fare presto. Con l’Al-Sadd ho vinto due titoli del Qatar, ho imparato tanto e punto a vincerne altrettanti. Non vedo l’ora di ricominciare”. Così Xavi Hernandez, allenatore dell’Al-Sadd ed ex stella del Barcellona di Pep Guardiola, in un’intervista a Marca. Ricordiamo che l’ex centrocampista nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. Xavi ha confermato di sognare la panchina del Barcellona: “L’ho sempre detto – le sue parole – che un giorno mi piacerebbe guidare la squadra blaugrana. Però ho il massimo rispetto per Quique ... Leggi su sportface

Il tecnico dell'Al-Sadd, Xavi Hernandez in un'intervista ha parlato del sogno Barcellona e della sua esperienza col Coronavirus Xavi Hernandez allena attualmente l'Al-Sadd ma intanto sogna un futuro ...

Intervistato dal quotidiano Marca, L'ex giocatore del Barcellona, Xavi Hernandez, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. Ecco quanto ha affermato. "Non posso nascondere l'ambizione ...

