Tuttosport - Osimhen ha firmato per 5 anni: definito ingaggio e cifra da versare al Lille (Di martedì 28 luglio 2020) Affare fatto. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport sull'affare tra Napoli e Lille per Victor Osimhen, ormai prossimo al trasferimento in azzurro. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Tuttosport - Osimhen ha firmato per 5 anni: definito ingaggio e cifra da versare al Lille - enzogoku69 : ??#Osimhen non firma perché ha ricevuto un offerta dal #WestHam...clamoroso! Tra un po' TUTTOSPORT sarà in tutte le… - GhostJR_ : @Daniele0256 Ma magari succederà qualcosa e non lo sarà comunque, bisogna dare per certo la cosa solo all'ufficiali… - pasqualecaso92 : Meno male che c’è Victor a smentire quello lì che scrive su Tuttosport/parla a Radio Marte, secondo il quale tra l’… - Salvato95551627 : RT @GA7_Official: Sogno l’annuncio di Osimhen sul profilo del Napoli attraverso smentita della notizia di Auriemma. Sarebbe il massimo.… -