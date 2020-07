Traffico Roma del 28-07-2020 ore 15:30 (Di martedì 28 luglio 2020) Luceverde Roma amici del contatore Buon pomeriggio in studio Massimo Vischi ancora chiusa per consentire la rimozione di alcuni alberi dalla sede stradale Piazza Venezia via del Plebiscito e Piazza San Marco in direzione del Teatro Marcello la polizia locale segnala poi rallentamenti per incidente su Corso d’Italia tra via Aniene via Puccini direzione piazzale Flaminio altro incidente in via Olindo Guerrini all’altezza di via Niccodemi anche sulla litoranea si rallenta per un incidente all’altezza dell’ Ottavo cancello nelle due direzioni rallentamenti per Traffico invece insultato Urbano della A24 Portonaccio di Tor Cervara Verso il raccordo anulare ed infine per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana e regolarmente gli è aperta la stazione di Torre Gaia per i dettagli queste di altre ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-07-2020 ore 10:00 RomaDailyNews Aerei, in giugno mini-ripresa con 1,1 milioni di passeggeri, ma sul 2019 il calo è del 94%

C'è una miniripresa del traffico aereo nazionale ma i voli e i passeggeri rimangono largamente inferiore rispetto ai livelli precedenti alla pandemia. In giugno i movimenti aerei (atterraggi e decoli) ...

I parchi più grandi di Roma per scappare dal caos

Roma è una città di monumenti e opere d'arte, ma per scappare dal caos della città a volte si sente il bisogno di rifugiarsi in uno spazio verde. Ecco i 10 parchi più grandi di Roma. Roma sarà anche u ...

