Traffico Roma del 28-07-2020 ore 09:00 (Di martedì 28 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Roma Nord si rallenta sulla Salaria Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale e poi sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti verso Corso di Francia Traffico incolonnato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Casilina e Laurentina oggi dalle 9 alle 14 in programma una manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili ripercussioni per il Traffico nella zona circostante proseguiranno fino a venerdì 7 agosto i lavori in Viale Tiziano fino al termine ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-07-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Presentati il primo autobus connesso e i nuovi scenari applicativi del progetto #Roma5G

Il progetto #Roma5G, avviato nel 2017 da Roma Capitale, Fastweb ed Ericsson, compie un ulteriore passo in avanti e si arricchisce di una nuova sperimentazione nell’ambito della mobilità urbana e della ...

Roma – Tragedia sfiorata in Piazza Venezia: auto schiacciata dal crollo di un albero

La donna è stata portata in ospedale in codice giallo: fortunatamente le sue ferite non sono gravi, ma si è reso necessario il trasporto in ambulanza. L’incidente poteva causare una strage: alle 17.30 ...

