Test per studenti e professori. Ma la sicurezza è "a campione" (Di martedì 28 luglio 2020) Serena Coppetti La bozza per l'avvio dell'anno scolastico prevede anche il medico in ogni scuola. Ribadito il via delle lezioni il 14 Test sierologici ma a campione e un medico per ogni scuola. Sono i primi provvedimenti che cominciano a prendere forma in quella che è ancora una bozza del protocollo di intesa tra il ministero e i sindacati per la ripresa della scuola post Covid. E se la storia infinita dei banchi prosegue con il fornitore che ha deciso di non partecipare alla gara, il ministro Azzolina ha ribadito ancora una volta che la data di inizio sarà il 14 settembre. Una linea guida, come molte altre, che si scontra con le varie autonomie, regionali ma anche dei singoli istituti. Così mentre infuria la polemica su 14-sì-14-no, si sa già che ci sono scuole che ripartiranno il 7 ... Leggi su ilgiornale

