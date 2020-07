Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Ci siamo indebitati” (Di martedì 28 luglio 2020) Non proprio una “semplice casetta” per le vacanze la villa da sogno recentemente comprata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I due, dopo una quarantena “hot”, come aveva raccontato l’attrice a distanza di poche settimane dalla fine del lockdown per il Coronavirus, sono partiti alla volta della loro nuova e meravigliosa casa al mare, in Sicilia. Una villa di tutto punto che certo non passa inosservata e per la quale la famosa coppia è scesa a compromessi facendo grossi sacrifici. Tognazzi e Izzo e la “vecchia signora”: la splendida villa in Sicilia Una casa sicuramente da sogno… costanza però una fortuna! A rivelare l’affare è stata Simona Izzo, intervistata a F. ... Leggi su thesocialpost

gossipblogit : Simona Izzo: 'Con Ricky ci siamo indebitati per comprare una casa a Favignana' - curadisplendere : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): Malgioglio stufo dei continui discorsi sul sesso di Simona Izzo - bellalilli16 : RT @ippolitipaolo74: Baritalia News: Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Ci siamo indebitati fino al collo e ora viviamo in una casa scavata in… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Simona Izzo: 'Con Ricky ci siamo indebitati per comprare casa a Favignana' - ippolitipaolo74 : Baritalia News: Simona Izzo e Ricky Tognazzi: “Ci siamo indebitati fino al collo e ora viviamo in una casa scavata… -