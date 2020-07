Serie A, date e orari dell’ultima giornata: il palinsesto completo e dove vedere le partite in tv (Di martedì 28 luglio 2020) La Serie A volge al termine. Tutto è pronto per le ultime due giornate della strana stagione 2010-2020. La Lega Serie A ha reso noto il programma del 38esimo e ultimo turno di campionato, con alcune novità: cambiano gli orari, che anticipano di un'ora rispetto al recente passato e tornano ai canonici 18 e 20.45.Ci saranno 5 gare al sabato con Brescia-Sampdoria alle 18, mentre alle 20.45 toccherà ad Atalanta-Inter, Juventus-Roma, Milan-Cagliari e Napoli-Lazio. Domenica, invece, alle 18 toccherà a Spal-Fiorentina. Le altre alle 20.45.Serie A, date e orari dell'ultima giornataSabato 1/8/2020 h. 18.00 - Brescia-Sampdoria (Dazn)Sabato 1/8/2020 h. 20.45 - Atalanta-Inter (Dazn)Sabato 1/8/2020 h. 20.45 - Juventus-Roma (Sky)Sabato 1/8/2020 h. 20.45 - ... Leggi su itasportpress

Fantacalcio : UFFICIALE - Serie A: le date e gli orari dell'ultima giornata di campionato - spaziocalcio : #SerieA, il calendario dell'ultima giornata torna 'all'antico': date e orari ufficiali - ItaSportPress : Serie A, date e orari dell'ultima giornata: il palinsesto completo e dove vederle - - LazionewsEu : #SerieA, date e orari dell’ultima giornata: #NapoliLazio si gioca sabato 1 agosto alle 20:45. Ecco dove vederla in… - ZebraDaTastiera : RT @DiMarzio: #SerieA, gli anticipi della 38^ giornata: date e orari -

Ultime Notizie dalla rete : Serie date

Goal.com

Il Watford retrocede in Championship. Roberto Pereyra potrebbe lasciare i londinesei e tornare in Serie A: Crotone e Benevento alla finestra Il Watford saluta la Premier League. Stagione da dimenticar ...La partita Udinese – Lecce del 29 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A UDINE – Nel tard ...