Scostamento di bilancio. Interventi su fisco, occupazione, lavoro (Di martedì 28 luglio 2020) Le maggiori risorse derivanti dall’ulteriore indebitamento italiano di 25 miliardi saranno utilizzate per Interventi su occupazione, fisco, liquidità, enti territoriali, scuola. Una parte saranno destinate per il sostegno dell’automotive e del turismo. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. abr/mrv/red L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

matteosalvinimi : Chiediamo al governo lo stanziamento immediato di soldi a fondo perduto (da prevedere con lo “scostamento di bilanc… - Antonio_Tajani : Aspettiamo che il governo faccia sapere agli italiani come intende spendere i miliardi dello scostamento di bilanci… - carlosibilia : Non è saggio mettere in discussione il proprio 'Si' allo scostamento di Bilancio. Si tratta di 25 miliardi che serv… - taipanone : RT @tempoweb: #Conte cerca quota 160 O in #Senato sono dolori @lefrasidiosho per #iltempodioshø - iolivedo : andrà come andrà @GiuseppeConteIT sulla proroga e sullo scostamento di bilancio e su tutto il resto che sarai in gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scostamento bilancio Conta in Aula sullo stato d’emergenza. E lo scostamento di bilancio è sul filo La Stampa Dl agosto, Gualtieri annuncia le misure: "Tasse sospese, proroga smart working, bonus assunzioni"

Dalle tasse sospese, alla proroga dello smart working, passando per bonus per nuove assunzioni, sono tante le misure previste nel Decreto di agosto illustrato dal ministro dell'Economia, Roberto Gualt ...

Decreto di agosto, bonus da 600 euro sarà rinnovato per i lavoratori stagionali e dello spettacolo

Con il decreto di agosto il governo punta a rinnovare il bonus da 600 euro per alcune categorie di lavoratori. Specialmente quelli più colpiti dall'emergenza coronavirus e dai mesi di lockdown, cioè q ...

Dalle tasse sospese, alla proroga dello smart working, passando per bonus per nuove assunzioni, sono tante le misure previste nel Decreto di agosto illustrato dal ministro dell'Economia, Roberto Gualt ...Con il decreto di agosto il governo punta a rinnovare il bonus da 600 euro per alcune categorie di lavoratori. Specialmente quelli più colpiti dall'emergenza coronavirus e dai mesi di lockdown, cioè q ...