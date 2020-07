Pure per i maxiprocessi si affida tutto ad Arcuri (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo stato di emergenza serve per processare Gianfranco Pittelli, l'ex parlamentare di Forza Italia sbattuto in carcere da sette mesi? Il procuratore Gratteri, per il suo maxi processone, ha bisogno dalle parti di Catanzaro di un'aula bunker per circa un migliaio di persone, tra centinaia di imputati, avvocati, cancellieri, poliziotti e ovviamente giornalisti. E il ministero della Giustizia ha dovuto fare ricorso allo stato di emergenza per siglare una convenzione col solito commissario Domenico Arcuri.... L'ARTICOLO INTEGRALE IN EDICOLA Leggi su iltempo

Adnkronos : #Paragone: 'Alleanza con Lega? Per uscire da Ue pure con Marilyn Manson' - ilariacapua : #Davvero E siamo nel 2020 mica nel 1500. Homo sapiens poteva pure trovare un modo per gestirla. #Eddài… - stefanoepifani : Dite ad @AndreaBocelli che vale più come virologo che come cantante. Il che peraltro è pure vero. Ditegli che ha mo… - dvezzosi_it : RT @makkox: 'era di moda'. chi di noi non portava i soldi alle bahamas negli 80? ma pure tremila lire su un libretto delle Poste di Nassau,… - stagliacollo : RT @BarbaraRaval: Clandestini per caso. 'Suvvia, andiamo in Italia. ' Ci mantengono:e la Magistratura è tollerante, il clima è simile al n… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure per Pure per i maxiprocessi si affida tutto ad Arcuri Il Tempo Pure per i maxiprocessi si affida tutto ad Arcuri

Lo stato di emergenza serve per processare Gianfranco Pittelli, l’ex parlamentare di Forza Italia sbattuto in carcere da sette mesi? Il procuratore Gratteri, per il suo maxi processone, ha bisogno dal ...

Le grandi idee di Asimov e Bradbury come fil rouge di Bicentenario

Capita, a volte, che una coincidenza possa trasformarsi in una bella antologia. La coincidenza è che due grandi scrittori di fantascienza sono nati nello stesso anno e in questo 2020 cade la ricorrenz ...

Lo stato di emergenza serve per processare Gianfranco Pittelli, l’ex parlamentare di Forza Italia sbattuto in carcere da sette mesi? Il procuratore Gratteri, per il suo maxi processone, ha bisogno dal ...Capita, a volte, che una coincidenza possa trasformarsi in una bella antologia. La coincidenza è che due grandi scrittori di fantascienza sono nati nello stesso anno e in questo 2020 cade la ricorrenz ...