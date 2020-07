Omicidio-suicidio a Portici, uccide la compagna e si lancia dal balcone: «Era terrorizzato dal Covid» (Di martedì 28 luglio 2020) L'ha massacrata con decine di coltellate lasciandola in una pozza di sangue, ha infierito persino nelle articolazioni, forse nel tentativo di sezionarla e occultare il cadavere. Poi non ha retto,... Leggi su ilmattino

L'ha massacrata con decine di coltellate lasciandola in una pozza di sangue, ha infierito persino nelle articolazioni, forse nel tentativo di sezionarla e occultare il cadavere. Poi non ha retto, si è ...Macabro omicidio suicidio nel tardo pomeriggio di oggi a Portici. Un uomo ha ucciso a coltellate la compagna prima di gettarsi dal quarto piano della sua abitazione. Ancora tragedia in provincia di Na ...