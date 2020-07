Mitsubishi: conti in rosso. Parte la ristrutturazione, via il Pajero (Di martedì 28 luglio 2020) Mitsubishi paga lo scotto del coronavirus: secondo le previsioni del costruttore giapponese, in questo anno fiscale - che si concluderà a marzo 2021 - la perdita operativa raggiungerà i 140 miliardi ... Leggi su gazzetta

infoiteconomia : Mitsubishi: conti in rosso. Parte la ristrutturazione, via il Pajero -