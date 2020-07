Meghan Markle “all’inizio era stata accolta come Diana. Poi deve aver scambiato Londra per Mosca” (Di martedì 28 luglio 2020) Ci siamo. Sta per uscire Finding Freedom, la biografia non autorizzata scritta da Carolyn Durrand e Omid Scobie che dovrebbe raccontare tutti i segreti della “Megxit”, cioè del perché il principe Harry e Meghan hanno “rotto” con la famiglia reale. Antonio Caprarica però non è molto convinto, e intervistato da Huffington Post ha spiegato: “Libertà da che cosa? Per che cosa? Non è chiaro”. Insomma, lo storico corrispondente del Tg1 da Londra non capisce cosa abbia cercato Meghan: “Questi improvvisati biografi le fanno dire che ha rinunciato a tutta la sua vita per la royal family. Ma a cosa ha rinunciato esattamente? A una carriera da starlette hollywooDiana, in cambio di grandi onori e agi? È difficile pensare che rifiutare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

