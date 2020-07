Marquez: “Inizio questa settimana con una nuova energia” (Di martedì 28 luglio 2020) "Buongiorno. Inizio la settimana con nuova energia, ma prima voglio condividere con voi alcuni scatti relativi alla settimana che è appena passata". Così il campione del mondo della MotoGp Marc Marquez su Instagram ha voluto condividere alcuni scatti del suo omero destro prima e dopo l'operazione. Il pilota spagnolo della Honda, operato martedì scorso, ha provato a scendere in pista sabato partecipando alle libere 3 e 4 ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca per l'eccessivo dolore. L'otto volte iridato ora avrà due settimane per recuperare in vista del terzo atto della stagione che vedrà la MotoGP in scena a Brno in Repubblica Ceca. Marquez ha già 50 punti di ritardo da Fabio Quartararo. Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #MotoGp Marquez: 'inizio la settimana con una nuova energia'. Il campione del mondo posta su Instagram la foto dell… - fisco24_info : Moto, Marquez: 'Inizio la settimana con nuova energia': Campione del mondo posta su Instagram foto frattura - wheelstelling : Un incidente che pregiudicherà il mondiale a Marc Marquez? La sua determinazione e la voglia di vincere non sono st… - OA_Sport : #MotoGP, Alex #Marquez: “Soddisfatto dell’ottavo posto, sono contento del mio inizio di stagione” #AndaluciaGP - FraInter86 : Non male #Quartararo inizio alla grandissima due vittorie su due ,è giornata trionfale della #YAMAHA tripletta coro… -

