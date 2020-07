Fine vita: Mina Welby e Marco Cappato assolti per aver aiutato Davide a morire (Di martedì 28 luglio 2020) «Il fatto non sussiste». Con questa motivazione Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dalla corte di assise di Massa dall’accusa di aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini. Il pubblico ministero Marco Mansi aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi di carcere, sottolineando tuttavia di riconoscere la natura del gesto. «Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell’interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Colpevoli sì ma meritevoli di alcune attenuanti che in coscienza non mi sento di negare». Leggi su vanityfair

dellorco85 : Cappato e Mina Welby assolti per il caso Trentini, il fatto non sussiste. Molto bene. Ora ci sono le condizioni aff… - fanpage : Fine vita. @marcocappato e Mina Welby sono stati assolti dalla corte di assise di Massa per la morte di Davide Tren… - repubblica : Fine vita, assolti Cappato e Welby per aver aiutato chi voleva morire [di CATERINA PASOLINI] [aggiornamento delle 2… - PlasticaVerde : RT @aipe_eps: AIPE ha creato una rete di imprese per la raccolta, il #riciclo di imballi post-uso e degli scarti in #EPS, al fine di suppor… - PolimericaNews : RT @aipe_eps: AIPE ha creato una rete di imprese per la raccolta, il #riciclo di imballi post-uso e degli scarti in #EPS, al fine di suppor… -