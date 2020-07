De Laurentiis: “Lavoriamo con la Figc per playoff e playout per spezzare la continuità degli ultimi 9 anni” (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto telefonicamente durante la presentazione del libro “Interrompo dal San Paolo”. Le sue parole sono riportate da Calciomercato.com. “Con la Federcalcio stiamo provando a percorrere la strada dei playoff e dei playout, per spezzare la continuità penalizzante degli ultimi 9 anni”. Poi, parlando del Napoli, ha aggiunto: “Oggi ho parlato con amici di Maradona: sono stati anni mitici a Napoli, una città che esalta e ama. Speriamo di riuscire a vincere uno scudetto nei prossimi anni, ma non è facile“. L'articolo De Laurentiis: “Lavoriamo con la Figc per playoff e playout per ... Leggi su ilnapolista

