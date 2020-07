Daydreamer anticipazioni: tutti contro CAN! SANEM intuisce la verità ma… (Di martedì 28 luglio 2020) La Fikri Harika continuerà ad essere bersagliata nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno; oltre agli intrighi di Aylin (Sevcan Yasar) ed Emre (Birand Tunca), il protagonista Can Divit (Can Yaman) dovrà infatti guardarsi le spalle anche dall’italo-francese Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), il quale farà di tutto pur di ottenere la formula di un profumo che soltanto SANEM Aydin (Demet Ozdemir) è in grado di produrre.Leggi anche: Beautiful, anticipazioni USA: SALLY SPECTRA stavolta starà male davvero!Partendo da questi presupposti, la tensione salirà alle stelle… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Can e Enzo, si accende il contrasto Grazie alle anticipazioni, si apprende che tutto prenderà il via quando Can ... Leggi su tvsoap

