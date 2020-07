Da Roma - La Juve piomba su Under: concorrenza al Napoli per il turco (Di martedì 28 luglio 2020) Cengiz Under, esterno d'attacco classe 1997 della Roma e della nazionale turca, torna nei radar della Juventus in vista della prossima stagione. Leggi su tuttonapoli

AleGobbo87 : RT @SandroSca: Lazio record storico rigori Roma vince con assist dell'arbitro Juve record rigori contro per una 1° 18 club di A non si cong… - Chk_Cosmas : RT @FTalentScout: Players developed by Atalanta in recent years: Kulusevski ?? Juve 35M€ Bastoni ?? Inter 31M€ Kessié ?? Milan 24M€ Con… - tuttonapoli : Da Roma - La Juve piomba su Under: concorrenza al Napoli per il turco - romaforever_it : La Roma a Torino fino a domenica. E alla Juve chiede Vinovo per gli allenamenti - Marco77018284 : @capuanogio Ovviamente Sky non può perdersi Juve Roma, la loro partita del cuore -