Biasin: "Per l'Inter la partita col Napoli vale 10 mln" (Di martedì 28 luglio 2020) Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della sfida di San Siro tra Inter e Napoli: "Oggi torna il campionato. E gioca l’Inter. Leggi su tuttonapoli

zazoomblog : Biasin: Per lInter la partita col Napoli vale 10 mln - #Biasin: #lInter #partita #Napoli - SusannaGatto4 : @Bam_Bam_9_18 @FBiasin Guarda che ho un gran rispetto per Biasin, altrimenti non lo seguirei. Questo però mi è semb… - sweets0vl : Basta la risposta di Biasin per rendere questo tweet una perla ?? - paposorma : @FBiasin #biasin per favore con il monte ingaggi che hanno lo scudetto l'avrebbe vinto stramaccioni - EndlessMambre : @FBiasin Parole dure quelle di Biasin.... Per gli interisti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Biasin Per Biasin: "Per l'Inter la partita col Napoli vale 10 mln" Tutto Napoli Biasin: "Per l'Inter la partita col Napoli vale 10 mln"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della sfida di San Siro tra Inter e Napoli: "Oggi torna il campionato. E gioca l’Inter. Contro il Napoli. La partita vale 10 milioni ...

IL COMMENTO - Biasin: "Inter, la partita contro il Napoli vale 10 milioni"

Scrive il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Oggi torna il campionato. E gioca l’Inter. Contro il Napoli. La partita vale 10 milioni, ovvero i soldi in più che i ...

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla così della sfida di San Siro tra Inter e Napoli: "Oggi torna il campionato. E gioca l’Inter. Contro il Napoli. La partita vale 10 milioni ...Scrive il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: "Oggi torna il campionato. E gioca l’Inter. Contro il Napoli. La partita vale 10 milioni, ovvero i soldi in più che i ...