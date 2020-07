Barcellona, caos Arthur: il club apre un procedimento disciplinare contro di lui (Di martedì 28 luglio 2020) Arthur è da tempo un giocatore della Juventus nell’ambito dell’operazione che porterà Miralem Pjanic al Camp Nou. Il Barcellona e il brasiliano, tuttavia, non si stanno lasciando bene: nella giornata di ieri il centrocampista aveva comunicato al club blaugrana la sua intenzione di restare in vacanza in Brasile in Brasile e di non rientrare per giocare la Champions League o allenarsi. Oggi, secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona ha aperto di un procedimento disciplinare nei suoi confronti: la società non è disposta a concedere la risoluzione del contratto e pensa a una pesante sanzione economica. Leggi su sportface

