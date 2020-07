Zaki resta in carcere: prolungata di 45 giorni la custodia cautelare (Di lunedì 27 luglio 2020) È stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna da oltre cinque mesi in carcere in Egitto per propaganda sovversiva. Lo ha riferito all’agenzia di stampa Ansa al Cairo una sua legale, Hoda Nasrallah.Proprio ieri il ricercatore egiziano 27enne che studia all’Università di Bologna, arrestato e detenuto nel carcere di Tora, è comparso davanti al Tribunale penale che oggi si è pronunciato sulla sua detenzione. A rivelarlo gli attivisti di ‘Patrick Libero’ nella loro pagina Facebook aperta per supportare la causa dello studente in una vicenda che ricorda quella del ricercatore italiano Giulio Regeni trovato morto lungo una strada ... Leggi su huffingtonpost

