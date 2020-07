Terna, operatività su azioni proprie (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Terna ha comunicato di aver acquistato dal 20 al 24 luglio 2020, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 18 maggio 2020, complessivamente 173.600 azioni ordinarie (pari allo 0,009% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 6,3567 euro per azione, per un controvalore di 1.103.520,15 euro. L’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 25 giugno circa l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie a servizio del Piano Performance Share 2020-2023, nell’ambito della richiamata deliberazione assembleare. A seguito degli acquisti finora effettuati, l’operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica detiene 870.626 azioni ... Leggi su quifinanza

