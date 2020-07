Spagna: «sotto controllo» la nuova ondata di casi, il Regno Unito impone la quarantena (Di lunedì 27 luglio 2020) In seguito all’impennata di casi in Spagna, e in particolare in Catalogna e a Barcellona, il governo spagnolo ha assicurato che i nuovi focolai di Covid-19 sono sotto controllo. Il Regno Unito, intanto, senza alcun preavviso, ha imposto la quarantena immediata per chiunque sia di ritorno dal Paese, che dovrà isolarsi per 14 giorni. In Spagna, il numero di infezioni ha cominciato a salire rapidamente da quando le restrizioni sono state allentate. In risposta, alcune regioni hanno imposto l’uso obbligatorio delle mascherine in pubblico. In particolare, si teme per il contagio in massa tra i giovani. «La Spagna è sicura per gli spagnoli e per i turisti», ha detto il ministro degli esteri Arancha ... Leggi su giornalettismo

Oms, la pandemia va a ritmo di 1 milione di nuovi casi a settimana

In ognuna delle ultime cinque settimane sono stati registrati oltre 1 milione di nuovi casi di coronavirus, con picchi di 280.000 nelle giornate di ieri e oggi. E’ l’allarme lanciato dall’Organizzazio ...

