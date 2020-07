Sossio Aruta e Ursula Bennardo sposi e il calciatore vuole una testimone speciale per le nozze (Di lunedì 27 luglio 2020) Per Sossio Aruta e Ursula Bennardo il giorno delle nozze si avvicina! Non c’è ancora una data ma, dopo il battesimo della piccola Bianca, adesso è arrivato il momento di pensare ai preparativi del matrimonio. Sossio ha chiesto a Ursula, mentre era nella casa del Grande Fratello di diventare sua moglie, e poi glielo ha richiesto in una puntata speciale di Uomini e Donne, lì dove tutto era iniziato. Poi è arrivato il coronavirus e non c’è stato modo di pensare a una grande festa, al giorno romantico e unico che i due vogliono. Ma ci sarà tempo per organizzare una bella festa e Sossio ha un sogno: quello di vedere al suo fianco nel giorno del si, Maria de Filippi. Vorrebbe infatti che ... Leggi su ultimenotizieflash

gossipblogit : Sossio Aruta sposa Ursula Bennardo: la richiesta speciale a Maria De Filippi - BBindie_3 : RT @Ri_Ghetto: SCUSATE NON HO CAPITO GERRY INTERROMPI IL GIOCO - Ri_Ghetto : SCUSATE NON HO CAPITO GERRY INTERROMPI IL GIOCO - Julio_Arnes : @DryIce23 Porca miseria questo in vita sua ha allenato Sossio Aruta e Ibrahiman Scandroglio e parla. -