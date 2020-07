Ryan Reynolds: appello per ritrovare un orsacchiotto (Di lunedì 27 luglio 2020) L’attore Ryan Reynolds ha fatto sui social un appello per ritrovare l’orsacchiotto della piccola Mara: offerti 5mila dollari Dalla CBC la notizia è arrivata ai network di mezzo mondo fino a balzare alle orecchie di Ryan Reynolds, che non si è certo tirato indietro: l’attore di Deadpool ha affidato a Twitter l’appello per ritrovare l’orsacchiotto della piccola Mara, che a Vancouver ha smarrito il suo piccolo amico, il quale contiene l’ultimo messaggio della madre della bambina,venuta a mancare poco tempo fa. Nella registrazione la donna rassicurava la sua bambina: “Ti voglio bene. Sono fiera di te e sarò sempre al tuo ... Leggi su zon

ParamountItalia : Ryan Reynolds ha davvero un cuore d'oro ?? #RyanReynolds - badtasteit : #Netflix acquisisce il prossimo action movie di #ShawnLevy con #RyanReynolds - villanellewoods : RYAN REYNOLDS FJDNXJDJDJD - Nerdmovieprod : Ryan Reynolds offre 5000$ per ritrovare un’orsacchio di peluche #RyanReynolds - clikservernet : Ryan Reynolds: “Darò 5.000 dollari a chi ritrova un orsacchiotto rubato” -