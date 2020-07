Responsabile centro accoglienza stuprata da migrante: “ti voglio!” (Di lunedì 27 luglio 2020) La vicenda drammatica in provincia di Palermo. La Responsabile di un centro migranti sarebbe stata vittima di violenza sessuale da parte di un nigeriano. foto di repertorioIl presunto colpevole di violenza, un nigeriano di nome Hope Omnolodion, non si trova più, è latitante. Il 15 luglio scorso nel tribunale di Palermo davanti al giudice Lorenzo Matasso e alla pm Paola Cucchiara, la Responsabile di un centro per migranti di Palermo, ha raccontato una vicenda che sembra molto più grave di quella contestata al momento all’ospite africano. Lo riferisce Il Giornale. L’accusa per lui era di lesioni. Il nigeriano le avrebbe afferrato il collo con violenza: “…tentativo di strangolamento da parte di extracomunitario che dimorava presso il ... Leggi su chenews

CROTONE – «Vorrei dire alle persone che si lamentano per il fatto che noi immigrati arriviamo in Italia che ognuno preferirebbe stare a casa sua; se noi partiamo non è per fare villeggiatura, ma solo ...

