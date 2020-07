Previsioni meteo, ecco che tempo farà il 28 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Previsioni meteo, ecco che tempo farà domani 28 luglio a Roma, nel Lazio e nel resto d’Italia. Roma Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +20°C e +36°C. Lazio tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno. AL NORD tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con sole prevalente. Nuvolosità in aumento al pomeriggio sui rilievi con locali temporali o acquazzoni sulle Alpi, più ... Leggi su ilcorrieredellacitta

