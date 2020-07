MotoGp, Tardozzi e quella frecciatina a Dovizioso: “ci aspettavamo qualcosa in più dalla sua gara” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il rapporto tra Andrea Dovizioso e la Ducati resta alquanto freddo, in particolare tra il pilota e i dirigenti del team di Borgo Panigale. La prestazione di ieri non ha fatto altro che acuire questo malcontento, venuto a galla poi in serata nelle parole di Davide Tardozzi. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl team manager della ‘Rossa’ ha espresso il proprio disappunto per l’esito del GP di Andalusia, intervenendo ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “il risultato complessivo direi che è decisamente negativo, ci aspettavamo qualcosa di più come punteggio da parte di Dovi, che sono assolutamente sicuro possa lottare per il Mondiale. Il pilota Ducati ufficiale lo decideremo solo dopo le gare di agosto, per quanto riguarda Dovi, quando c’è mancanza ... Leggi su sportfair

infoitsport : MotoGP, Davide Tardozzi: “Dovizioso può lottare per il Mondiale. Bagnaia sarà la sorpresa” - infoitsport : MotoGP | Tardozzi: “Ci aspettavamo di più da Dovizioso” - FormulaPassion : #MotoGP | Davide #Tardozzi fa il punto sul fine settimana della #Ducati #AndaluciaGP - OA_Sport : MotoGP, Davide Tardozzi: “Dovizioso può lottare per il Mondiale. Bagnaia sarà la sorpresa” - OA_Sport : MotoGP, Davide Tardozzi: “Jorge Lorenzo si è proposto, decideremo nei GP di agosto” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Tardozzi MotoGP | Tardozzi: “Ci aspettavamo di più da Dovizioso” FormulaPassion.it MotoGP, Davide Tardozzi: “Dovizioso può lottare per il Mondiale. Bagnaia sarà la sorpresa”

C’è sempre una componente di moto, di pilota e di squadra. Il secondo fine settimana consecutivo a Jerez non è stato di quelli da ricordare per la Ducati. Il piazzamento del vice campione… Leggi ...

MotoGP | GP Andalusia 2020, Gara: Quartararo domina, Rossi 3°

[MotoGP] – Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l’appuntamento dedicato alla diretta testuale del Gran Premio di Andalusia 2020, seconda gara del campionato mondiale di M ...

C’è sempre una componente di moto, di pilota e di squadra. Il secondo fine settimana consecutivo a Jerez non è stato di quelli da ricordare per la Ducati. Il piazzamento del vice campione… Leggi ...[MotoGP] – Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l’appuntamento dedicato alla diretta testuale del Gran Premio di Andalusia 2020, seconda gara del campionato mondiale di M ...