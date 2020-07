Mihajlovic: “Sono onorato, diventare cittadino di Bologna mi rende orgoglioso” (Di lunedì 27 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblu, diventa cittadino onorario di Bologna. L’allenatore dei Felsinei ha commentato l’onorificenza al sito ufficiale del club: “diventare cittadino onorario di Bologna è motivo di grande orgoglio”, ha commentato il tecnico del Bologna. “Questa è la seconda cittadinanza che ricevo dopo quella di Novi Sad, ma per me che sono serbo diventare cittadino di una città italiana è un grande onore. Bologna è un’eccellenza di questo Paese, una città universitaria e una delle più belle d’Italia. Spero di dare sempre il buon esempio e di onorare il nome di Bologna in ogni ... Leggi su alfredopedulla

