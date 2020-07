Lorella Cuccarini e Heather Parisi, la ‘guerra’ continua. Stavolta è l’americana ad affondare il colpo (Di lunedì 27 luglio 2020) Lorella Cuccarini vs Heather Parisi, ancora, ancora e ancora. Heather Parisi ha redarguito duramente (con ragione) la Cuccarini per colpa di un like di quest’ultima su Twitter. Un like da brividi. Ecco come si è svolta l’intera vicenda Ecco i fatti. Correvano gli anni ’80, quando l’iconico Pippo Baudo ha fatto ad entrambe da talent scout, scoprendole e aiutandole ad inserirsi nel mondo dello spettacolo. Nonostante le due Dive abbiano spesso lavorato guancia a guancia, Lorella Cuccarini e Heather Parisi non si tollerano. Ci hanno riprovato anche nel 2016, co-conduttrici dello show NemicAmatissima, ma anche lì l’esperienza è risultata catastrofica e non ... Leggi su caffeinamagazine

