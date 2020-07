“Lino Guanciale? Dovevi esserci tu all’altare con lui!”, la replica dell’ex fidanzata Antonietta Bello è perfetta (Di lunedì 27 luglio 2020) Lino Guanciale si è sposato in gran segreto, “sconvolgendo” tutti gli estimatori. L’amatissimo attore è convolato a nozze con Antonella Liuzzi, postando gli scatti della cerimonia solamente a cosa fatta. Interpellata sulla questione, la ex fidanzata Antonietta Bello ha risposto in maniera perfetta. “Lino Guanciale? Dovevi esserci tu all’altare con lui!” Lino Guanciale prima di... L'articolo “Lino Guanciale? Dovevi esserci tu all’altare con lui!”, la replica dell’ex fidanzata Antonietta Bello è perfetta proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu

