Inter, Conte si affida a Lukaku contro il Napoli: “calciatore atipico, ha fisico e velocità. E può ancora migliorare” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Per certi versi credo che delle tre giocate contro il Napoli la nostra partita più bella sia stata il ritorno di Coppa Italia, avremmo meritato di più. Però il Napoli è una squadra molto forte che negli anni è sempre stata lì a dare fastidio a chi ha poi vinto lo scudetto. Una squadra con una buonissima rosa, potenziata quest’anno. Sono stati poi bravi a vincere la Coppa Italia“. Si è espresso così Antonio Conte in merito alla quarta sfida che la sua Inter dovrà disputare in stagione contro il Napoli. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i nerazzurri proveranno ad ottenere la rivincita per poi prepararsi all’ultima partita stagionale contro ... Leggi su sportfair

