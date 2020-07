Incendio nella discarica abusiva di via Fosso Pioppo a Battipaglia (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio in via Fosso Piopp a Battipaglia, intorno alla mezzanotte. Le fiamme hanno interessato una vasta area di circa duemila metri quadrati situata a ridosso dell’autodromo del Sele. Il terreno è stato confiscato dal 2015 alla criminalità organizzata ed è stato riaffidato al comune di Battipaglia che stava ancora delineando il futuro dell’area. Nel frattempo il terreno era diventato una discarica abusiva dove veniva sversato di tutto. Le fiamme hanno facilmente preso piede sulle sterpaglie ed i rifiuti rendendo particolarmente difficile e complicato il lavoro di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sulle cause dell’Incendio indagano i carabinieri di Battipaglia. ... Leggi su anteprima24

Paura nella notte a Ponza per l'incendio all'interno di un'abitazione. Il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto in corso Umberto I dove la squadr distaccata sull'isola, c ...

Ad Agnosine scoppia un incendio all’interno della ditta Geiger, azienda che tratta rifiuti in località Fondi, ed è subito paura in Conca d’Oro. IL DENSO fumo è stato notato ieri poco prima delle 8 del ...

