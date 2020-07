Il primo atto di Conte da premier (in conflitto di interessi) è stato annullato dal Tar del Lazio (Di lunedì 27 luglio 2020) La prima decisione assunta dal precedente Governo guidato da un allora “sconosciuto” Giuseppe Conte è stata annullata dai giudici amministrativi del Lazio. Decisione che già due anni fa fece scalpore perché in odore di conflitto di interessi per lo stesso presidente del Consiglio, a capo di un neonato esecutivo che deliberò su una azienda per la quale il premier aveva svolto una consulenza legale poche settimane prima di entrare a Palazzo Chigi. Il Tar del Lazio ha annullato il decreto del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2018 con cui l’esecutivo gialloverde ha esercitato i poteri speciali su Retelit, società tlc che dispone di 320mila chilometri di cavi in fibra ottica, per una infrastruttura (di proprietà) ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Il primo atto di Conte da premier (in conflitto di interessi) è stato annullato dal Tar del Lazio - Ettore_Rosato : Brava @elenabonetti, grazie all’assegno unico universale, primo atto del #FamilyAct, puntiamo sul futuro dei nostri… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il primo atto di Conte da premier (in conflitto di interessi) è stato annullato dal Tar del Lazio - Xevious_Xevious : @michelafedri @esseeffe03 Le possibili vie sono sempre le solite due: o era teatro sin dall'inizio (e si era solo a… - Verdoux11 : RT @HuffPostItalia: Il primo atto di Conte da premier (in conflitto di interessi) è stato annullato dal Tar del Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : primo atto Il primo atto di Conte da premier (in conflitto di interessi) è stato annullato dal Tar del Lazio L'HuffPost Con plasmoterapia mortalità ridotta al 6%

Mitsubishi Motors prevede la maggior perdita in 16 anni in seguito al drastico rallentamento delle vendite a livello globale, a causa della pandemia del coronavirus. Il costruttore auto giapponese - p ...

Bra dice addio a Piero Fraire, due volte sindaco e presidente della Cassa di Risparmio cittadina

Influente esponente della Democrazia Cristiana, governò la città dal 1970 al 1976 e dal 1980 al 1985, prima di divenire consigliere regionale. Uomo di grande cultura, nel 2019 donò la sua personale bi ...

Mitsubishi Motors prevede la maggior perdita in 16 anni in seguito al drastico rallentamento delle vendite a livello globale, a causa della pandemia del coronavirus. Il costruttore auto giapponese - p ...Influente esponente della Democrazia Cristiana, governò la città dal 1970 al 1976 e dal 1980 al 1985, prima di divenire consigliere regionale. Uomo di grande cultura, nel 2019 donò la sua personale bi ...