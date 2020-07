Gli orsi polari rischiano di sparire dall’Artico nel 2100 (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli scienziati lanciano un nuovo allarme sul rischio di estinzione per gli orsi polari. Stando ai risultati di un recente studio, è stato calcolato che, se le condizioni ambientali già critiche non dovessero migliorare, entro il 2100 la specie potrebbe sparire dall’Artico e dal pianeta. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista specializzata Nature Climate … Leggi su periodicodaily

GassmanGassmann : Lo scioglimento dei ghiacci artici sta avvenendo a ritmi estremi.... lo avete capito che non è un problema solo per… - cecchin_stefano : @Open_gol Gli orsi bianchi avranno tolto la pelliccia e indossato il costume da bagno...... - lpasquarelli010 : RT @GassmanGassmann: Lo scioglimento dei ghiacci artici sta avvenendo a ritmi estremi.... lo avete capito che non è un problema solo per gl… - ciassette : RT @AnnamariaBiello: @LaStampa @fulviocerutti Se ci sono gli orsi ci devono anche essere le sbarre alle finestre! Si aspettava, forse, che… - danip2303 : RT @GassmanGassmann: Lo scioglimento dei ghiacci artici sta avvenendo a ritmi estremi.... lo avete capito che non è un problema solo per gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli orsi CO.IMPORT di Biella al centro commerciale Gli Orsi cerca personale La Provincia di Biella "Troppi animali”, si fa presto a dirlo

La densità di una popolazione animale è determinata da molti meccanismi ecologici e comportamentali ma, in primis, è legata alla disponibilità delle tre risorse critiche per la sua sopravvivenza: cibo ...

Candidature Pd, acque agitate: c’è il direttivo

Candidature per le regionali, in casa Pd si prova ad accelerare, ma le acque restano agitate. Oggi si riunirà la direzione territoriale del partito (dove ci sono rappresentanti di Lucca, Piana, Mediav ...

La densità di una popolazione animale è determinata da molti meccanismi ecologici e comportamentali ma, in primis, è legata alla disponibilità delle tre risorse critiche per la sua sopravvivenza: cibo ...Candidature per le regionali, in casa Pd si prova ad accelerare, ma le acque restano agitate. Oggi si riunirà la direzione territoriale del partito (dove ci sono rappresentanti di Lucca, Piana, Mediav ...