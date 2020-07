E’ fatta: la Turris si iscriverà al campionato di serie C (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – La Turris si iscriverà al campionato di serie C. Dopo la ricerca, senza sosta, di un campo in deroga il Partenio di Avellino sarà l’impianto indicato dai corallini, in attesa dell’omologazione per il manto sintetico dello stadio Liguori. L’impianto di Torre del Greco sarà infatti pronto per l’avvio del prossimo campionato. Dopo l’ok del comune di Avellino, arrivato già settimana scorsa, con tanto di parole al miele del sindaco irpino, Gianluca Festa, nelle ultime ore è arrivato l’ok anche della Prefettura. A cui anche la Lega non ha remato contro, nonostante il Partenio, oltre ai padroni di casa biancoverdi è stato indicato anche da Casertane e Turris. Ma difatti la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : fatta Turris Turris, il Partenio di Avellino salva l'iscrizione alla Serie C The Wam.net Turris al San Paolo? Borriello: "Chiamerò ADL: per il Comune va bene, ma serve l'OK del Napoli"

La Turris ricerca di uno stadio "in deroga" per iscriversi in Serie C. L'Assessore di Napoli apre all'idea di usare il San Paolo. Redazione Interviste 26 LUG 2020 ORE 22:36 La Turris è alla ricerca di ...

Qui Turris – Non si trova lo stadio per la Serie C

Sembra non trovare pace la Turris, dato che, a circa una settimana dal termine ultimo per l’iscrizione in C, ancora non è riuscita a trovare uno stadio in deroga che, meglio ribadirlo a scanso di equi ...

La Turris ricerca di uno stadio "in deroga" per iscriversi in Serie C. L'Assessore di Napoli apre all'idea di usare il San Paolo. Redazione Interviste 26 LUG 2020 ORE 22:36 La Turris è alla ricerca di ...Sembra non trovare pace la Turris, dato che, a circa una settimana dal termine ultimo per l’iscrizione in C, ancora non è riuscita a trovare uno stadio in deroga che, meglio ribadirlo a scanso di equi ...