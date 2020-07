Donna violentata a La Spezia, fermato un gambiano di 32 anni (Di lunedì 27 luglio 2020) Donna violentata a La Spezia. fermato un gambiano di 32 anni, accusato di aver abusato della vittima. LA Spezia – Donna violentata a La Spezia nella giornata di lunedì 27 luglio 2020. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la vittima stava facendo jogging sulla pista ciclabile quando è stata abusata da un gambiano di 32 anni. Il presunto aggressore è stato fermato poco dopo con gli inquirenti che lo hanno portato in caserma per effettuare l’interrogatorio. Sono in corso tutti gli approfondimenti per cercare di accertare meglio la dinamica di quanto accaduto. Donna violentata a La ... Leggi su newsmondo

LegaSalvini : ??LA SPEZIA, DONNA VIOLENTATA MENTRE FA JOGGING SULLA CICLABILE: FERMATO UN CLANDESTINO DEL GAMBIA - Ivic94757448 : RT @RadioSavana: La Spezia, donna aggredita e violentata mentre fa jogging sulla ciclabile: arrestato #risorsaINPS clandestino del Gambia.… - marisavillani : RT @francescatotolo: La donna stava correndo lungo la pista ciclabile, nel quartiere di Pegazzano di #LaSpezia: il presunto aggressore, un… - kariuki74 : RT @4everAnnina: #LaSpezia, donna violentata mentre fa #jogging sulla ciclabile: fermato un #clandestino del #Gambia Non faccio più joggi… - CaputMundi5 : RT @RadioSavana: La Spezia, donna aggredita e violentata mentre fa jogging sulla ciclabile: arrestato #risorsaINPS clandestino del Gambia.… -